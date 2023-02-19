Глава Мюнхенской конференции Хойсген надеется, что выдержки у Запада больше, чем у Путина

Мюнхен, Германия, , 19:14 — REGNUM У Запада есть больший запас выдержки, чем у президента России Владимира Путина, заявил 19 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности ее председатель Кристоф Хойсген.

Кристоф Хойсген MFA Bulgaria

По мнению Хойсгена, западные политики на конференции послали России «четкий сигнал» о своем трансатлантическом единстве.

В период до следующей конференции Запад должен сделать свою «домашнюю работу», а именно — вложить новые инвестиции в военную отрасль «для поддержки Украины», сказал он.

Ранее в ходе конференции с заявлением, аналогичным сделанному Хойсгеном, выступила вице-президент США Камала Харрис. По ее словам, Россия может не рассчитывать на проблемы с единством и выдержкой Запада.

Как сообщалось ранее, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель анонсировал проведение 6–7 марта экстренного саммита ЕС о новых поставках оружия и боеприпасов Киеву. Боррель призвал страны —члены Евросоюза «поставить всё».