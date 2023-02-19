Глава Мюнхенской конференции: выдержки у Запада больше, чем у Путина
Глава Мюнхенской конференции Хойсген надеется, что выдержки у Запада больше, чем у Путина
Мюнхен, Германия, 19 февраля, 2023, 19:14 — ИА Регнум. У Запада есть больший запас выдержки, чем у президента России Владимира Путина, заявил 19 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности ее председатель Кристоф Хойсген.
По мнению Хойсгена, западные политики на конференции послали России «четкий сигнал» о своем трансатлантическом единстве.
В период до следующей конференции Запад должен сделать свою «домашнюю работу», а именно — вложить новые инвестиции в военную отрасль «для поддержки Украины», сказал он.
Ранее в ходе конференции с заявлением, аналогичным сделанному Хойсгеном, выступила вице-президент США Камала Харрис. По ее словам, Россия может не рассчитывать на проблемы с единством и выдержкой Запада.
Как сообщалось ранее, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель анонсировал проведение 6–7 марта экстренного саммита ЕС о новых поставках оружия и боеприпасов Киеву. Боррель призвал страны —члены Евросоюза «поставить всё».