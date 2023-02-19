Мюнхен, Германия, 19 февраля, 2023, 19:14 — ИА Регнум. У Запада есть больший запас выдержки, чем у президента России Владимира Путина, заявил 19 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности ее председатель Кристоф Хойсген.

MFA Bulgaria Кристоф Хойсген

По мнению Хойсгена, западные политики на конференции послали России «четкий сигнал» о своем трансатлантическом единстве.

В период до следующей конференции Запад должен сделать свою «домашнюю работу», а именно — вложить новые инвестиции в военную отрасль «для поддержки Украины», сказал он.

Ранее в ходе конференции с заявлением, аналогичным сделанному Хойсгеном, выступила вице-президент США Камала Харрис. По ее словам, Россия может не рассчитывать на проблемы с единством и выдержкой Запада.

Как сообщалось ранее, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель анонсировал проведение 6–7 марта экстренного саммита ЕС о новых поставках оружия и боеприпасов Киеву. Боррель призвал страны —члены Евросоюза «поставить всё».