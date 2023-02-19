Головин забил шестой гол в сезоне за «Монако» и установил личный рекорд

Монако, , 19:12 — REGNUM Футбольный клуб «Монако» одержал победу над «Брестом» в матче 24-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Александр Головин Дарья Антонова © ИА REGNUM

На 39-й минуте российский полузащитник Александр Головин открыл счёт в матче, а на 73-й нападающий Мирон Боадю удвоил преимущество монегасков. На 86-й минуте форвард «Бреста» Жереми ле Дуарон отыграл один мяч.

Для Головина этот гол стал шестым в текущем сезоне французской Лиги 1. Он установил личный рекорд по количеству забитых мячей за один сезон в чемпионате Франции.

На сегодняшний день «Монако» занимает второе место в турнирной таблице, в активе команды 50 очков. Монегаски обошли «Марсель» на одно очко, но у него ещё матч в запасе.

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