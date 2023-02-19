Вашингтон, 19 февраля, 2023, 19:18 — ИА Регнум. Глава комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол заявил в эфире телеканала CNN о подвижках в вопросе передачи киевскому режиму истребителей F-16.

United States House of Representatives Майкл Маккол

Отвечая на вопрос ведущей о том, решит ли американский лидер Джо Байден отправлять на Украину машины, республиканец ответил, что чем дольше руководство будет медлить, тем сильнее затянется конфликт.

Маккол выразил надежду, что Белый дом даст своё согласие на поставку истребителей, а также высказал мнение, что Вашингтон должен предоставить киевскому режиму «всё, что тот попросит».

Ранее пять конгрессменов написали письмо президенту США Джо Байдену с призывом передать Киеву истребители F-16.

Как сообщало ИА REGNUM, в администрации США требуют от Киева активизации боевых действий.