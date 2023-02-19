Москва, 19 февраля, 2023, 18:49 — ИА Регнум. Киевский режим намерен инсценировать заражение местности в районе одного из радиационно опасных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Атомная энергетика Украины

Для реализации замысла на территорию Украины уже доставили из Европы соответствующий груз. В ведомстве уточнили, что контейнеры были доставлены в обход таможенного досмотра.

Цель провокации — обвинить Москву в «нанесении ударов» по радиационно опасным украинским объектам, которые якобы приведут к утечке радиоактивных веществ и заражению местности.

Как сообщало ИА REGNUM, в итальянском городе Пиза 19 февраля десятки человек собрались у военного аэропорта с требованием прекращения военного конфликта на Украине и призывом к мирным переговорам.