Express рассказал, как Путин «щелкнул по носу» Великобританию и нефтяных гигантов

Лондон, , 18:45 — REGNUM Несмотря на масштабные санкции Запада, российская нефтяная отрасль работает в нормальном режиме, отметили обозреватели Express 19 февраля.

Российская нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Вопреки ограничениям и уходу с российского рынка Shell и BP число скважин увеличивается, объем добычи восстанавливается, а страна зарабатывает на экспорте нефти «миллиарды», констатировали авторы.

Ни с активами, ни с технологиями у российской нефтяной отрасли проблем нет, сказано также в публикации.

Решение о передаче имущества оператора проекта «Сахалин-2» (одним из его участников была Shell) было принято президентом России Владимиром Путиным летом 2022 года. Западные компании рассчитывали продать актив, но вместо этого получили «щелчок по носу», отмечали ранее обозреватели FT, напоминает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, ответом России на решение западных стран «ввести потолок цен» на российскую нефть стал запрет продавать ее, если в контрактах указан какой-либо «потолок».