Премьер Венгрии назвал санкции оружием военной политики ЕС
Будапешт, 19 февраля 2023, 18:48 — REGNUM Европа поражена тяжёлой болезнью под названием «санкционная инфляция, а вирус — это брюссельские санкции», заявил 19 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Глава венгерского правительства убеждён, что Евросоюзу вместо своей антироссийской политики следовало бы вести войну с инфляцией.
«Не так давно Брюссель обещал, что эти санкции приведут к окончанию войны. Прошёл год, а конец войны не приближается, а отдаляется», — написал политик в своих соцсетях.
Результатом действий европейских стран стал резкий скачок цен на энергоносители, в первую очередь на газ. По словам Орбана, в Брюсселе мало кто знает, что цена на газ привязана к стоимости электроэнергии, поэтому её повышение происходит даже при производстве солнечными, ветровыми, гидро-, угольными или атомными электростанциями.
Напомним, более половины ведущих экспертов Всемирного экономического форума считают, что в 2023 году Европу ждёт высокая инфляция, в некоторых странах — до 57%.