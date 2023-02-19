Орбан: если ЕС хочет воевать, пусть воюет против инфляции

Будапешт, , 18:48 — REGNUM Европа поражена тяжёлой болезнью под названием «санкционная инфляция, а вирус — это брюссельские санкции», заявил 19 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Виктор Орбан © EPA/Szilard Koszticsak HUNGARY OUT/ТАСС

Глава венгерского правительства убеждён, что Евросоюзу вместо своей антироссийской политики следовало бы вести войну с инфляцией.

«Не так давно Брюссель обещал, что эти санкции приведут к окончанию войны. Прошёл год, а конец войны не приближается, а отдаляется», — написал политик в своих соцсетях.

Результатом действий европейских стран стал резкий скачок цен на энергоносители, в первую очередь на газ. По словам Орбана, в Брюсселе мало кто знает, что цена на газ привязана к стоимости электроэнергии, поэтому её повышение происходит даже при производстве солнечными, ветровыми, гидро-, угольными или атомными электростанциями.

Напомним, более половины ведущих экспертов Всемирного экономического форума считают, что в 2023 году Европу ждёт высокая инфляция, в некоторых странах — до 57%.