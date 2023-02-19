Вашингтон, 19 февраля 2023, 18:32 — REGNUM Евросоюз и страны «Большой семёрки» (G7) обсуждают способы отслеживания российских алмазов, что может облегчить введение ограничений на их продажу. Об этом 19 февраля пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Якутские алмазы
Якутские алмазы
© Марк Редькин/РИА Новости

«G7 и Евросоюз обсуждают способы отслеживания российских алмазов, пересекающих границы, и меры, которые могут проложить путь к ограничениям на торговлю ими в будущем», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что не следует ожидать скорого решения этой задачи, так как нелегко отслеживать бриллианты в рамках глобального рынка. При этом утверждается, что страны G7 могут на следующей неделе выпустить заявление по этому вопросу.

Ранее сообщения о запрете торговли алмазами с Россией появлялись перед согласованием новых пакетов санкций. Но до сих пор ни в одном из девяти пакетов нет ограничений на российские алмазы.