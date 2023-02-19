Bloomberg: Евросоюз и страны G7 хотят ввести ограничения на торговлю российскими алмазами

Вашингтон, , 18:32 — REGNUM Евросоюз и страны «Большой семёрки» (G7) обсуждают способы отслеживания российских алмазов, что может облегчить введение ограничений на их продажу. Об этом 19 февраля пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Якутские алмазы © Марк Редькин/РИА Новости

«G7 и Евросоюз обсуждают способы отслеживания российских алмазов, пересекающих границы, и меры, которые могут проложить путь к ограничениям на торговлю ими в будущем», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что не следует ожидать скорого решения этой задачи, так как нелегко отслеживать бриллианты в рамках глобального рынка. При этом утверждается, что страны G7 могут на следующей неделе выпустить заявление по этому вопросу.

Ранее сообщения о запрете торговли алмазами с Россией появлялись перед согласованием новых пакетов санкций. Но до сих пор ни в одном из девяти пакетов нет ограничений на российские алмазы.