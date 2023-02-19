Politico: администрация Байдена требует от Зеленского срочных успехов на поле боя

Вашингтон, , 18:25 — REGNUM В администрации США требуют от Киева активизации боевых действий, сообщает 19 февраля Politicvo со ссылкой на осведомленные источники.

Вашингтон хочет получить «результат» в преддверии намеченного на 21 февраля визита президента США Джозефа Байдена в Польшу, сказано в публикации.

Сейчас западные страны поставляют на Украину много оружия, но если у ВСУ не будет успехов, это может прекратиться, опасаются в Белом доме.

Украина должна продемонстрировать, что поддержка НАТО имеет конкретный эффект, в противном случае в рядах альянса начнутся брожения, допускают в Вашингтоне.

Как сообщалось ранее, в Белом доме заявили, что Байден в ходе визита в Польшу намерен «послать сигнал Владимиру Путину и народу России».

17 февраля эксперты издания Federalist написали, что Вашингтон «тайно сигнализирует» Зеленскому о своем нежелании поддерживать затянувшийся конфликт вечно и ожидании быстрых успехов ВСУ.