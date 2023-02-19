Вашингтон, 19 февраля, 2023, 18:13 — ИА Регнум. США пытаются выстроить отношения с Китаем так, чтобы не допустить холодной войны или прямого конфликта. Об этом 19 февраля заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC.

U.S. Department of State Госсекретарь США Энтони Блинкен

«Мы серьёзно заинтересованы в том, чтобы ответственно подходить к нашим отношениям и гарантировать, что наше соперничество не приведёт к конфликту или холодной войне», — сказал Блинкен.

По его словам, двум странам важно сотрудничать по проблемам климата, макроэкономики, здравоохранения «в тех случаях, когда это возможно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, член политбюро ЦК КПК Ван И в ходе встречи с Блинкеном заявил, что США следует отказаться от поддержки независимости Тайваня.