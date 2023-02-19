Москва, 19 февраля, 2023, 18:10 — ИА Регнум. Киев продолжает работать над проведением масштабной провокации с целью обвинения России в якобы «грубом нарушении» обязательств Конвенции о ядерной безопасности в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Радиация

Сообщается, что с территории одной из стран Евросоюза на Украину были доставлены несколько контейнеров с радиоактивными веществами. По данным ведомства, киевский режим намерен использовать их для «инсценирования локального заражения местности в районе одного из подконтрольных киевскому режиму радиационно опасных объектов».

Как сообщало ИА REGNUM, Чехия за год подарила киевскому режиму неиспользуемые военные материалы на сумму 4,8 млрд крон (около $220 млн).