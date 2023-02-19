Сухум, 19 февраля, 2023, 18:02 — ИА Регнум. Ряд общественных деятелей и организаций Абхазии высказались против воссоединения с Россией, заявив, что вопрос о статусе республики обсуждению не подлежит. Об этом 19 февраля сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Абхазия

«Считаем, что формат действующих отношений с признавшими нас странами, в первую очередь с РФ, полностью устраивает все стороны и не нуждается в каких бы то ни было изменениях», — говорится в заявлении.

Отмечается, что все спекуляции на тему о вхождении Абхазии в состав России, включая высказывания официальных лиц, эти общественные деятели считают безответственными.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба заявил, что информация о предстоящем присоединении республики к России не соответствует действительности.