Москва, 19 февраля, 2023, 18:09 — ИА Регнум. Один из пассажиров самолёта авиакомпании S7, следовавшего по маршруту Москва — Казань, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не реагировал на замечания членов экипажа и нецензурно выражался. Во время ожидания наряда полиции мужчина выбежал на взлётно-посадочную полосу и разделся. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Михаил Воскресенский/РИА Новости Самолет авиакомпании S7 в аэропорту Домодедово

«Во время посадки на рейс S7 1051 из Москвы в Казань один из пассажиров нарушил правила поведения на борту. Пассажир с признаками алкогольного опьянения не реагировал на замечания экипажа и нецензурно выражался», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что решение вызвать наряд полиции было принято командиром самолёта. Сотрудники правоохранительных органов задержали правонарушителя, впоследствии его сняли с рейса.

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В пресс-службе S7 добавили, что на перроне пассажира сопровождали сотрудники службы безопасности аэропорта. На дебошира составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ.

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