Власти Турции предупредили о риске «вторичных катастроф»

Анкара, , 18:04 — REGNUM Свыше 105 тыс. зданий в Турции были разрушены или серьёзно повреждены в результате мощного землетрясения. Об этом говорится в заявлении министерства окружающей среды и урбанизации Турции, опубликованном 19 февраля.

Последствия землетрясения в городе Хатай. Турция. Февраль 2023 ИА REGNUM (с) Дмитрий Сухов

Около 105 794 зданий, как указано в заявлении, разрушены либо повреждены настолько, что подлежат сносу. В них насчитывалось 384 500 помещений, в основном жилых квартир. Полностью разрушены 20 662 здания.

«Чрезвычайно важно держаться подальше от поврежденных зданий и не входить в них», — заявил на брифинге в Анкаре генеральный менеджер агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Орхан Татар.

Он также предупредил об угрозе «вторичных катастроф», таких как оползни и камнепады.

Глава AFAD Юнус Сезер сообщил, что работы по поиску выживших свёрнуты в девяти из 11 пострадавших провинций, но продолжаются в Кахраманмараше и Хатае.

Однако с 18 февраля сообщений об обнаружении живых людей не было. Последними из-под завалов извлекли трёх человек в Хатае — супружескую пару и их 12-летнего сына. Мальчика врачи спасти не смогли, он скончался.

По последним данным, погибшими в Турции числятся 40 689 человек — на 47 человек больше, чем днём ранее.