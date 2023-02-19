Анкара, 19 февраля, 2023, 17:42 — ИА Регнум. Прощальное послание, снятое на видео 17-летним школьником под завалами разрушенного землетрясением дома в турецком Адыямане, покорило людские сердца. Об этом сообщает Associated Press.

Цитата из видео: Подросток записал видео под обломками дома. Канал: CisPress Старшеклассник Таха Эрдем

Старшеклассник Таха Эрдем и его семья крепко спали, когда рано утром 6 февраля произошёл подземный толчок. Четырёхэтажный дом обрушился, и мальчик, его родители, младшие брат и сестра упали вниз. Таха, находившийся один под обломками, записал на мобильный телефон прощальные, как он думал, слова.

«Есть много вещей, о которых я сожалею. Пусть Бог простит мне все мои грехи. Если я выберусь отсюда живым сегодня, есть много вещей, которые я хочу сделать», — сказал мальчик, демонстрируя удивительные для подростка стойкость и храбрость.

Смерть приходит тогда, когда её меньше всего ждёшь, добавил он и стал читать мусульманскую молитву. Подросток считал, что его родные погибли и что он также скоро умрёт.

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Таху через два часа спасли соседи, разбиравшие обломки здания руками и теми инструментами, какие у них были. Через десять часов после землетрясения спасли и всю остальную семью.

Семья мальчика живёт в предоставленной правительством палатке вместе с другими людьми, пережившими катастрофу.

«У меня ничего нет, но у меня есть мои дети», — сказала 37-летняя мать Тахи Зелиха Эрдем.