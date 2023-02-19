Вашингтон, , 17:41 — REGNUM Экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что главной целью ВСУ должен быть захват Крыма, поскольку полуостров имеет огромную военную и стратегическую ценность. Об этом пишет портал The War Zone.

Бен Ходжес © Стрингер/РИА Новости

По словам американского генерала, Крым является главной территорией, которая позволяет Российской Федерации удерживать контроль над Азовским морем.

Он считает, что без доступа к этому полуострову Киев не сможет быстро восстановить экономику после завершения конфликта.

«Украине уже сейчас надо сосредоточиться на полуострове и экономно использовать силы на восточном направлении», — приводят журналисты его слова.

Как передавало ИА REGNUM, в Крыму заявили, что ответ на агрессию со стороны Киева будет жесточайшим. По словам заместителя председателя государственного совета Республики Крым Владимира Бобкова, если и имеются какие-либо факторы, сдерживающие Россию от применения максимально разрушительных средств поражения, то агрессия в отношении Крымского полуострова полностью развяжет Российской Федерации руки.