Американский генерал назвал Крым главной целью ВСУ
Вашингтон, 19 февраля 2023, 17:41 — REGNUM Экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что главной целью ВСУ должен быть захват Крыма, поскольку полуостров имеет огромную военную и стратегическую ценность. Об этом пишет портал The War Zone.
По словам американского генерала, Крым является главной территорией, которая позволяет Российской Федерации удерживать контроль над Азовским морем.
Он считает, что без доступа к этому полуострову Киев не сможет быстро восстановить экономику после завершения конфликта.
«Украине уже сейчас надо сосредоточиться на полуострове и экономно использовать силы на восточном направлении», — приводят журналисты его слова.
Как передавало ИА REGNUM, в Крыму заявили, что ответ на агрессию со стороны Киева будет жесточайшим. По словам заместителя председателя государственного совета Республики Крым Владимира Бобкова, если и имеются какие-либо факторы, сдерживающие Россию от применения максимально разрушительных средств поражения, то агрессия в отношении Крымского полуострова полностью развяжет Российской Федерации руки.