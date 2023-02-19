В Италии прошла акция против поставок оружия ВСУ

Пиза, Италия, , 18:11 — REGNUM В итальянском городе Пиза 19 февраля десятки человек собрались у военного аэропорта с требованием прекращения военного конфликта на Украине и призывом к мирным переговорам.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

На митинге член партии «Власть народу» Марта Колло заявила, что собравшиеся выступают против эскалации, проводимой западными странами, втягивающими Италию в третью мировую войну.

«Мы считаем, что войну нужно остановить, а не выиграть», — сказала она.

Напомним, на протяжении 2022 года жители итальянских городов неоднократно устраивали акции протеста против отправки оружия на Украину и за отмену антироссийских санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни в ходе выступления на конференции по безопасности в Мюнхене подчеркнул, что Рим не находится в военной конфронтации с Москвой, но поддержку Украине оказывает. Итальянские власти, по его словам, «желают мира, поэтому работают для защиты и независимости Украины».