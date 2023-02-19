Кравцов: педагогические вузы будут начинать неделю с исполнения гимна
Москва, 19 февраля 2023, 17:36 — REGNUM Педагогические вузы России будут начинать неделю с исполнения гимна и поднятия флага. Об этом 19 февраля заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на расширенном заседании Ассоциации развития педагогического образования.
«В педагогических вузах неделя будет начинаться с исполнения государственного гимна, поднятия государственного флага и проведения уроков «Разговоры о важном», — сказал Кравцов.
Министерству просвещения РФ подведомственны 34 педагогических вуза.
Читайте также: В России на законодательном уровне закрепят защиту учителей
Напомним, с 1 сентября 2022 года в школах учебная неделя начинается с исполнения гимна и поднятия флага, а также с занятий «Разговоры о важном».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кравцов заявил, что Министерство просвещения РФ решило проводить занятия «Разговоры о важном» для родителей.
Читайте ранее в этом сюжете: Минпросвещения планирует проводить «Разговоры о важном» с родителями