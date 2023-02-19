Вашингтон, , 17:25 — REGNUM Администрация США всеми силами пытается предотвратить дипломатический кризис в ООН, связанный с деятельностью Израиля по созданию поселений, так как он грозит затмить собой украинский кризис или даже оторвать внимание от конфликта с Россией. Об этом сообщает 19 февраля Associated Press.

Отмечается, что госсекретарь США Энтони Блинкен в попытке избежать или предотвратить такое столкновение 18 февраля сделал два экстренных звонка, находясь на Мюнхенской конференции по безопасности. Дипломатические источники агентства отметили, что было неясно, может ли его вмешательство спасти ситуацию в последний момент.

Блинкен, как сообщили в Госдепе, говорил с палестинским лидером Махмудом Аббасом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху из Мюнхена и настоятельно призывал обе стороны предпринять шаги для восстановления спокойствия и не прибегать к односторонним мерам, грозящим дальнейшей эскалацией.

При этом не упоминалось о резолюции Совбеза ООН с требованием немедленного прекращения строительства израильских поселений, которую продвигают палестинцы. Чем закончились звонки Блинкена, не сообщалось.

По словам дипломатов, Блинкен предлагал палестинцам пакет стимулов, включающий встречу Аббаса в Белом доме с президентом Байденом, движение по возобновлению работы американского консульства в Иерусалиме и значительный пакет помощи.

Ожидается, что годовщина начала российской спецоперации на Украине станет предметом специальных заседаний Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН 23 и 24 февраля. При этом США почти наверняка наложат вето на палестинскую резолюцию, так как его отсутствие будет означать большой риск для Байдена на пороге президентской гонки 2024 года.

«Но администрация США также опасается, что при использовании своего права вето для защиты Израиля может потерять поддержку во всемирном органе мер, осуждающих действия России на Украине», — говорится в статье.