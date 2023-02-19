Донецк, , 17:27 — REGNUM ВСУ обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка. Об этом 19 февраля сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Последствия обстрела Донецка. 19 февраля 2023 © Валентин Спринчак/ТАСС

Так, в 16:35 (мск) был зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по Кировскому району Донецка. Было выпущено три снаряда калибром 155 мм.

А в 16:55 со стороны ВСУ было выпущено шесть снарядов калибром 155 мм по Киевскому и Куйбышевскому районам города.

Как передавало ИА REGNUM, в Донецке после обстрелов со стороны ВСУ остановлено движение некоторых троллейбусных маршрутов. ВСУ попали в крышу общежития № 2 ДонНТУ, зафиксированы прилёты на спортивную площадку школы № 2 по ул. Артёма, трибуны РСК «Олимпийский», около детского сада № 294.