Вице-премьер Италии: 99% жителей страны поддерживают Украину

Рим, , 17:23 — REGNUM В Италии не существует «пророссийской пропаганды», заявил 19 февраля вице-премьер, глава МИД страны Антонио Таяни.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни © KHALED ELFIQI/ЕРА/ТАСС

99% жителей Италии поддерживают Украину, добавил Таяни, не уточнив, на данные какого опроса он ссылается.

Италия поддерживает и выполняет все утвержденные ЕС антироссийские санкции, добавил Таяни.

Как сообщалось ранее, по данным социологов, от 50% до 60% жителей Италии выступают против поставок оружия на Украину и за выход из кризиса мирным путем.

Таяни представляет в коалиционном правом правительстве Италии партию Сильвио Берлускони. После заявлений лидера партии о том, что в кровопролитии на Украине виновен Зеленский, Народная партия ЕС, частью которой является движение Берлускони, отменило проведение саммита в Неаполе.