Рим, 19 февраля, 2023, 17:23 — ИА Регнум. В Италии не существует «пророссийской пропаганды», заявил 19 февраля вице-премьер, глава МИД страны Антонио Таяни.

KHALED ELFIQI/ЕРА/ТАСС Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни

99% жителей Италии поддерживают Украину, добавил Таяни, не уточнив, на данные какого опроса он ссылается.

Италия поддерживает и выполняет все утвержденные ЕС антироссийские санкции, добавил Таяни.

Как сообщалось ранее, по данным социологов, от 50% до 60% жителей Италии выступают против поставок оружия на Украину и за выход из кризиса мирным путем.

Таяни представляет в коалиционном правом правительстве Италии партию Сильвио Берлускони. После заявлений лидера партии о том, что в кровопролитии на Украине виновен Зеленский, Народная партия ЕС, частью которой является движение Берлускони, отменило проведение саммита в Неаполе.