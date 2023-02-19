Бастрыкин: версия об организации Украиной теракта на Крымском мосту подтвердилась в ходе следствия

Москва, , 17:12 — REGNUM Следственный комитет РФ подтвердил версию, что за организацией теракта на Крымском мосту стояли украинские спецслужбы. Об этом 19 февраля сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

Тушение пожара на Крымском мосту © STRINGER/EPA/ТАСС

«В ходе расследования подтверждена версия о том, что к организации теракта на Крымском мосту причастны украинские спецслужбы», — сказал Бастрыкин.

Напомним, теракт на Крымском мосту произошёл 8 октября 2022 года в результате подрыва фуры с взрывчаткой. В результате погибли четыре человека, загорелись семь железнодорожных цистерн и обрушились два пролёта автомобильной части моста.

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