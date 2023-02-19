Москва, , 17:27 — REGNUM Полковник Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин рассказал, что больше не является официальным представителем Народной милиции региона. Об 19 февраля сообщает РБК.

Эдуард Басурин Александр Погожев © ИА REGNUM

«Я не являюсь ни официальным представителем Народной милиции, ни официальным представителем Министерства обороны, я пенсионер», — сказал он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Эдуард Басурин якобы был уволен из армии из-за «неправильно бюрократически оформленного звания».

По его словам, на видео не было конкретных данных, а лишь информация о том, что случаи такого рода бывают и это может негативно повлиять на проведение специальной военной операции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минобороны России уточнили, что информация о якобы увольнении офицеров 1-го Донецкого и 2-го Луганского армейских корпусов не соответствует действительности.