Москва, 19 февраля, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Полковник Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин рассказал, что больше не является официальным представителем Народной милиции региона. Об 19 февраля сообщает РБК.

Александр Погожев ИА REGNUM Эдуард Басурин

«Я не являюсь ни официальным представителем Народной милиции, ни официальным представителем Министерства обороны, я пенсионер», — сказал он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Эдуард Басурин якобы был уволен из армии из-за «неправильно бюрократически оформленного звания».

По его словам, на видео не было конкретных данных, а лишь информация о том, что случаи такого рода бывают и это может негативно повлиять на проведение специальной военной операции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минобороны России уточнили, что информация о якобы увольнении офицеров 1-го Донецкого и 2-го Луганского армейских корпусов не соответствует действительности.