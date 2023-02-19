Молдавия, 19 февраля, 2023, 17:01 — ИА Регнум. В акции протеста в Кишиневе 19 февраля принимают участие около 40 тыс. человек, заявила во время своего выступления на митинге заместитель председателя партии «Шор» Марина Таубер.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

По ее словам, число участников акции из всех районов страны могло бы увеличиться до 50 тыс. человек, но часть автобусов не были пропущены в Кишинёв сотрудниками правоохранительных органов.

Оппозиция проводит акции протеста в Молдавии с осени 2022 года. Митингующие выступают против резкого роста цен на газ, электричество и отопление и требуют отставки правительства.

Президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что эти протесты якобы организованы и оплачены Россией, которая ведет «гибридную войну» против Молдавии, стремясь привести к власти «пророссийское правительство».