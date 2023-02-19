Донецк, , 17:00 — REGNUM Число пострадавших в результате украинского обстрела в Ворошиловском районе Донецка увеличилось до семи. Об этом мэр города Алексей Кулемзин сообщил 19 февраля в телеграм-канале.

Последствия обстрела Донецка Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В результате карательного обстрела Ворошиловского района получили ранения семь человек», — написал Кулемзин и добавил, что их анкетные данные уточняются.

По словам мэра, один из снарядов пробил кровлю детского сада на улице 50 лет СССР, в здании выбиты все окна. Стёкла выбило в одном из троллейбусов.

Повреждены магазины по улице Артёма возле библиотеки имени Крупской, а также остекление многоквартирного дома на улице Челюскинцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля ВСУ выпустили по Донецку 40 ракет из РСЗО.