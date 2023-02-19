Москва, 19 февраля, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Информация о якобы увольнении офицеров 1-го Донецкого и 2-го Луганского армейских корпусов не соответствует действительности. Об этом 19 февраля сообщает Министерство обороны РФ.

Tourister.ru Министерство обороны РФ

В ведомстве напомнили, что с 1 января 2023 года личный состав корпусов в полном составе с техникой, вооружением и материальными средствами включены в Вооружённые силы РФ.

«Подчеркиваем, что информация о якобы увольнении после принятия в состав российских вооружённых сил офицеров данных армейских корпусов абсолютно не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Минобороны России не издавало ни одного приказа об увольнении военнослужащих Донецкого и Луганского корпусов.

В министерстве подчеркнули, что все военнослужащие принятых в состав ВС РФ соединений достойно и самоотверженно выполняют боевые задачи в рамках специальной военной операции.