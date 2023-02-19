В Пензенской области произошел пожар в цехе мебельной фабрики
Кузнецк, Пензенская область, 19 февраля, 2023, 16:50 — ИА Регнум. В городе Кузнецке Пензенской области горит производственный цех мебельной фабрики, сообщили 19 февраля в региональном главном управлении МЧС.
МЧС России
Пожар в городе Кузнецке Пензенской области
Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в 14:20 мск.
«Здание переменной этажности, каркасное металлическое с утеплителем, третья степень огнестойкости, общая площадь здания 1700 квадратных метров», — сообщили в ведомстве.
Спасатели локализовали пожар, в результате происшествия никто не пострадал.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 19 февраля в городе Усолье-Сибирское Иркутской области произошел пожар в цехе металлоконструкции.
Возгорание в цехе произошло утром. По тревоге были подняты 18 спасателей, было привлечено семь единиц техники.