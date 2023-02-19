Ван И призвал Блинкена придерживаться принципа «одного Китая

Мюнхен, Германия, , 16:58 — REGNUM Член Политбюро ЦК КПК Ван И в ходе встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном на Мюнхенской конференции по безопасности призвал Вашингтон не поддерживать «независимость Тайваня», сообщает 19 февраля пресс-служба МИД КНР.

Ван И на Мюнхенской конференции © Peter Kneffel/Global Look Press

«Для сохранения стабильности в Тайваньском проливе необходимо решительно выступать против независимости Тайваня и искренне придерживаться принципа «одного Китая», — заявил Ван И.

По его словам, США должны «уважать исторические факты» и на деле выполнять свои политические обязательства.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И заявил, что остров Тайвань является частью китайской территории и никогда не был самостоятельным государством.