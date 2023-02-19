Мюнхен, Германия, 19 февраля, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Член Политбюро ЦК КПК Ван И в ходе встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном на Мюнхенской конференции по безопасности призвал Вашингтон не поддерживать «независимость Тайваня», сообщает 19 февраля пресс-служба МИД КНР.

Peter Kneffel/Global Look Press Ван И на Мюнхенской конференции

По его словам, «для сохранения стабильности в Тайваньском проливе необходимо решительно выступать против независимости Тайваня и искренне придерживаться принципа одного Китая».

США должны «уважать исторические факты» и делом выполнять политические обязательства, настаивает Ван И.

Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь заявил ранее, что Вашингтону следует прекратить поддерживать межармейские контакты с Тайванем во избежание повторной эскалации напряжённости.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И заявил, что остров Тайвань является частью китайской территории и никогда не был самостоятельным государством.