Мэр Донецка заявил о попадании снарядов в общежитие и трибуны спорткомплекса

Донецк, , 16:54 — REGNUM Общежитие, трибуны спортивного комплекса «Олимпийский» и детский сад в Донецке подверглись обстрелу со стороны подразделений ВСУ. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.

Алексей Кулемзин © Алексей Майшев/РИА Новости

«Прямое попадание в крышу общежития №2 ДонНТУ. Прилеты на трибуны РСК «Олимпийский»… Обнаружен снаряд под фундаментом Классической гуманитарной гимназии… Прилет на спортивную площадку школы №2… Прилет возле детского сада №294», — написал он.

Кулемзин также сообщил о повреждении автомобилей возле Свято-Преображенского собора.

Ранее представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК), сообщило, что по городу было выпущено 40 ракет. Прилёт снарядов был зафиксирован в 15:10 и 15:12 по местному времени.

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