Киев, 19 февраля, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины. Информация опубликована 19 февраля на онлайн-ресурсе украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Согласно данным, звуки воздушной тревоги слышали жители Черниговской, Киевской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, а также Кировоградской областей Украины.

Как передавало ИА REGNUM, по словам военного эксперта Юрия Кнутова, Воздушно-космические силы России в ближайшее время начнут наносить удары по мостам, тоннелям и транслогистическим узлам на границе с Польшей.