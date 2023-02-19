Три населенных пункта в Белгородской области были обстреляны ВСУ

Белгород, , 16:47 — REGNUM Сразу несколько муниципальных образований Белгородской области попали под обстрел ВСУ 19 февраля, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Обстрел Белгородской области 19.02.2023 Телеграм-канад Губернатора Белгородской области

В хуторе Старый и селе Пороз пострадали по одному частному домовладению и были повреждены линии электропередачи. ЛЭП была также повреждена в Староселье.

Пострадавших нет, главы сельских поселений находятся на месте происшествий, работают аварийные и оперативные службы, добавил Гладков.

Как сообщалось ранее, 17 февраля ВСУ обстреляли город Шебекино Белгородской области, были серьезно повреждены рыночные павильоны и торговые центры.