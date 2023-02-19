Дамаск, , 16:45 — REGNUM Девочку, которую извлекли из-под завалов на севере Сирии после разрушительного землетрясения, передали на воспитание дяде и тёте. Об этом сообщает агентство Reuters.

Землетрясение в Турции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ранее кадры с новорожденным младенцем, которого достали из-под обломков зданий в городе Джандарис в провинции Алеппо, широко распространились в Сети. Девочку нашли спасатели, её мать была мертва.

Позднее выяснилось, что родителями девочки были Абдалла и Афраа Млейхан. Вместе с обоими супругами погибли остальные их дети.

18 февраля ребёнка передали тёте — сестре отца Хале и её мужу Халилу аль-Савади. Через три дня после землетрясения у них родилась собственная дочь Атаа.

«Эта девочка так много значит для нас, потому что из ее семьи не осталось никого, кроме этого ребенка. Она будет памятью для меня, для ее тети и для всех наших родственников в деревне ее матери и отца», — сказал Савади.

Генетическое родство подтвердили тестом ДНК.

Как сообщало ИА REGNUM, более 5,8 тыс. человек погибли в Сирии в результате землетрясения 6 февраля, также вызвавшего масштабные разрушения и жертвы на юге Турции.