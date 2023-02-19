Кулемзин: в Донецке после обстрелов остановили движение двух троллейбусных маршрутов

Донецк, , 16:44 — REGNUM В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ остановлено движение некоторых троллейбусных маршрутов. Об этом 19 февраля написал Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.

Алексей Кулемзин Kmu. gov. ua

«По причине обстрелов остановлено движение троллейбусных маршрутов № 2, 8, а также трамвайного маршрута № 1», — написал он, добавив, что движение троллейбуса № 8 сейчас осуществляется по укороченному маршруту: «Свято-Покровский храм — ул. Набережная».

Глава города отметил, что ВСУ попали в крышу общежития № 2 ДонНТУ, зафиксированы прилёты на трибуны РСК «Олимпийский», спортивную площадку школы N 2 по ул. Артёма, около детского сада № 294.

Он уточнил, что, кроме этого, после обстрела со стороны ВСУ были повреждены многоквартирные дома, один из снарядов был обнаружен под фундаментом Классической гуманитарной гимназии по ул. Генерала Антонова.