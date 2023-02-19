Берлин, 19 февраля, 2023, 16:29 — ИА Регнум. «Манифест за мир» на Украине, который составили член немецкой Левой партии Сара Вагенкнехт и журналистка Алиса Шварцер, набрал больше 500 тыс. подписей. Об этом 19 февраля сообщает Die Welt.

Антон Долгунов/ТАСС Антивоенный митинг в Мюнхене

Авторы документа призывают правительство ФРГ отказаться от поставок вооружений киевскому режиму и сосредоточиться на проведении переговоров и достижении перемирия.

Вагенкнехт и Шварцер уверены, что Россию, которая является крупнейшей в мире ядерной державой, невозможно победить. Они считают, что обе стороны конфликта должны идти на компромиссы.

Авторы петиции также призвали граждан ФРГ к участию в демонстрациях, которые пройдут 25 февраля у Бранденбургских ворот. По их словам, там «будут рады любому, кто готов выступать против обострения через поставку оружия».