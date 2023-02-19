Глава МИД Италии предложил создать «свободную зону» вокруг Запорожской АЭС

Мюнхен, Германия, , 16:36 — REGNUM Вокруг Запорожской АЭС необходимо создать «свободную зону», предложил 19 февраля вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни в ходе выступления на конференции по безопасности в Мюнхене.

Антонио Таяни EPP

«Это должно быть первым пунктом для мира: остановить бои вокруг Запорожья, потому что станция опасна для всех», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что Италия не находится в военной конфронтации с Россией, но поддержку Украине оказывает. По его словам, итальянские власти «желают мира, поэтому работают для защиты и независимости Украины».

Напомним, директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук считает, что украинская сторона не заинтересована в создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Таяни говорил об отсутствии со стороны Италии поставок ВСУ наступательного вооружения, Рим, по его словам, передавал Киеву только системы ПВО для обороны.