Берлин, 19 февраля, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Евросоюз осуществляет поставки оружия Киеву, поскольку данный конфликт является вызовом для его безопасности. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на Мюнхенской конференции по безопасности.

Мid.ru Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Мы вооружаем Украину, потому что эта война — вызов нашей безопасности, экзистенциальный вызов», — заявил политик.

Как передавало ИА REGNUM, Боррель также заявил, что в ближайшие два года страны Евросоюза намерены увеличить военные расходы на 70 млрд евро. А в некоторых странах НАТО могут присоединиться к инициативе Великобритании по обучению пилотов ВСУ управлению истребителями.