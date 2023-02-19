Пекин, 19 февраля, 2023, 16:17 — ИА Регнум. В Пекине не хотят, чтобы кризис на Украине затягивался, заявил 19 февраля в ходе встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой глава внешнеполитического ведомства Китая Ван И.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Министр иностранных дел Китая Ван И

Расширение масштабов кризиса также является плохим сценарием, сказал он. В Пекине намерены способствовать восстановлению мира, добавил Ван И.

Ранее Ван И заявил, что к концу февраля 2023 года Пекин представит документ со своей позицией по политическому урегулированию украинского конфликта. Предполагается, что в документе будет сказано, с одной стороны, о необходимости уважать территориальную целостность и суверенитет стран мира, с другой — о необходимости «серьёзно относиться к законным опасениям в сфере безопасности».

17 февраля постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что США, Евросоюз и НАТО должны сесть за стол переговоров с Россией и обсудить построение сбалансированной архитектуры безопасности.