Донецк, , 16:25 — REGNUM При обстреле Киевского и Ворошиловского районов Донецка повреждено здание прокуратуры. Об этом сообщают очевидцы.

Обстрел Донецка Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ранее представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК), сообщило, что по городу было выпущено 40 ракет. Прилёт снарядов был зафиксирован в 15:10 и 15:12 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, до 15 военных ВСУ уничтожены за сутки российскими войсками на херсонском направлении.

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