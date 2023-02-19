Донецк, 19 февраля, 2023, 16:25 — ИА Регнум. При обстреле Киевского и Ворошиловского районов Донецка повреждено здание прокуратуры. Об этом сообщают очевидцы.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

Ранее представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК), сообщило, что по городу было выпущено 40 ракет. Прилёт снарядов был зафиксирован в 15:10 и 15:12 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, до 15 военных ВСУ уничтожены за сутки российскими войсками на херсонском направлении.