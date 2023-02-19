Пененжно, Польша, 19 февраля, 2023, 16:15 — ИА Регнум. Посол России в Варшаве Сергей Андреев почтил память погибшего под городом Пененжно генерала Красной армии Ивана Черняховского, сообщает пресс-служба российский дипмиссии.

Иван Данилович Черняховский

Вместе с послом память Черняховского почтили генеральный консул России в Гданьске Сергей Семёнов и сотрудники российских загранучреждений.

Дипломаты возложили цветы в Пененжно на месте, где 18 февраля 1945 года Черняховский, дважды Герой Советского Союза, командующий 3-м Белорусским фронтом, генерал армии, был смертельно ранен.

Затем делегация возложила цветы на кладбище, где похоронены воины Красной армии, погибшие в боях за освобождение города, и у памятного камня близ города Ольштын, где в 1945 году погиб Герой Советского Союза красноармеец Пётр Дернов.

Отмечается, что в мероприятиях участвовали также представители польских ветеранских организаций.

Напомним, ранее власти Польши не пригласили представителей России на памятные мероприятия, посвящённые годовщине освобождения узников концлагеря Освенцим Красной армией.