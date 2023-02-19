Кадыров рассказал о намерении создать ЧВК после завершения работы на госслужбе

Грозный, , 16:01 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о намерении создать частную военную компанию после завершения работы на госслужбе. Об этом он написал 19 февраля в своём телеграм-канале.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров © Григорий Сысоев/РИА Новости

Он отметил, что не перестаёт радоваться успехам ЧВК «Вагнер» в зоне спецоперации.

«Казалось бы, частная военная компания, а достичь сумела очень внушительных результатов», — написал он.

Кадыров также отметил, что военнослужащие спецподразделений «АХМАТ» лучше всех могут оценить положительные качества своих соратников из ЧВК.

Глава Чечни отметил, что уже не осталось сомнений в том, что такие профессиональные формирования нужны и необходимы.

«Поэтому я всерьез планирую при завершении работы на госслужбе составить конкуренцию нашему дорогому БРАТУ Евгению Пригожину и создать частную военную компанию», — резюмировал Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что любое назначение в структуре Минобороны России в Сети начинают связывать с его предыдущими высказываниями, при этом он просто выполняет приказы, а не обдумывает их.

«Запомните, друзья, мы выполняем приказы, а не обдумываем их», — уточнил Кадыров, отметив, что любое назначение Верховным главнокомандующим, любая задача, любой приказ поддерживаются им.

Кроме того, Кадыров заявил, что Вооружённые силы России могут дойти до Киева и освободить его, если будет соответствующий приказ президента Российской Федерации Владимира Путина.

Читайте подробнее: Зеленскому рекомендовали бежать, пока его не постигла судьба Гитлера

А также: Кадыров прокомментировал смену командующих военными округами