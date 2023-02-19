Мэр Донецка заявил о повреждениях в районе рынка
Донецк, 19 февраля 2023, 16:05 — REGNUM Донецк находится под обстрелом ВСУ, очевидцы сообщают о попадании и повреждениях в районе крытого рынка в центре города. Об этом мэр города Алексей Кулемзин написал в своём телеграм-канале.
По его словам, украинские боевики выпустили по территории Киевского и Ворошиловского районов Донецка 40 ракет. Прилёт снарядов был зафиксирован в 15:10 и 15:12 по местному времени.
Кулемзин призвал жителей не покидать укрытий из-за возможных повторных обстрелов.
Как сообщало ИА REGNUM, российские военнослужащие на донецком направлении ликвидировали самоходную артиллерийскую установку Krab производства Польши.
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