В Донецке сообщили о попаданиях ракет ВСУ в районе крытого рынка

Донецк, , 16:05 — REGNUM Донецк находится под обстрелом ВСУ, очевидцы сообщают о попадании и повреждениях в районе крытого рынка в центре города. Об этом мэр города Алексей Кулемзин написал в своём телеграм-канале.

Алексей Кулемзин © Алексей Куденко/Источник: РИА Новости

По его словам, украинские боевики выпустили по территории Киевского и Ворошиловского районов Донецка 40 ракет. Прилёт снарядов был зафиксирован в 15:10 и 15:12 по местному времени.

Кулемзин призвал жителей не покидать укрытий из-за возможных повторных обстрелов.

Как сообщало ИА REGNUM, российские военнослужащие на донецком направлении ликвидировали самоходную артиллерийскую установку Krab производства Польши.

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