Донецк, 19 февраля, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Донецк находится под обстрелом ВСУ, очевидцы сообщают о попадании и повреждениях в районе крытого рынка в центре города. Об этом мэр города Алексей Кулемзин написал в своём телеграм-канале.

Алексей Куденко/Источник: РИА Новости Алексей Кулемзин

По его словам, украинские боевики выпустили по территории Киевского и Ворошиловского районов Донецка 40 ракет. Прилёт снарядов был зафиксирован в 15:10 и 15:12 по местному времени.

Кулемзин призвал жителей не покидать укрытий из-за возможных повторных обстрелов.

Как сообщало ИА REGNUM, российские военнослужащие на донецком направлении ликвидировали самоходную артиллерийскую установку Krab производства Польши.