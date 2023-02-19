Тель-Авив, Израиль, 19 февраля 2023, 15:55 — REGNUM В МИД России решительно осуждают удары Израиля по Дамаску, заявила 19 февраля официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Как сообщалось ранее, удары были нанесены в ночь на 19 февраля. Одна из ракет попала в жилой дом. По предварительным данным, пять человек погибли, 15 получили ранения.

Предпринятые Израилем силовые действия являются грубым нарушением норм международного права, отметила Захарова.

«Настоятельно призываем израильскую сторону прекратить вооруженные провокации в отношении Сирии и воздерживаться от шагов, чреватых опасными последствиями для всего региона», — подчеркнула она.

Подлобные удары абсолютно неприемлемы, тем более в ситуации, когда в Сирии преодолевают последствия мощного землетрясения, добавила Захарова.