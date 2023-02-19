МИД России: удары Израиля по Дамаску абсолютно неприемлемы

Тель-Авив, Израиль, , 15:55 — REGNUM В МИД России решительно осуждают удары Израиля по Дамаску, заявила 19 февраля официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Как сообщалось ранее, удары были нанесены в ночь на 19 февраля. Одна из ракет попала в жилой дом. По предварительным данным, пять человек погибли, 15 получили ранения.

Предпринятые Израилем силовые действия являются грубым нарушением норм международного права, отметила Захарова.

«Настоятельно призываем израильскую сторону прекратить вооруженные провокации в отношении Сирии и воздерживаться от шагов, чреватых опасными последствиями для всего региона», — подчеркнула она.

Подлобные удары абсолютно неприемлемы, тем более в ситуации, когда в Сирии преодолевают последствия мощного землетрясения, добавила Захарова.