В МИД России осудили удары Израиля по Дамаску
МИД России: удары Израиля по Дамаску абсолютно неприемлемы
Тель-Авив, Израиль, 19 февраля, 2023, 15:55 — ИА Регнум. В МИД России решительно осуждают удары Израиля по Дамаску, заявила 19 февраля официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Как сообщалось ранее, удары были нанесены в ночь на 19 февраля. Одна из ракет попала в жилой дом. По предварительным данным, пять человек погибли, 15 получили ранения.
Предпринятые Израилем силовые действия являются грубым нарушением норм международного права, отметила Захарова.
«Настоятельно призываем израильскую сторону прекратить вооруженные провокации в отношении Сирии и воздерживаться от шагов, чреватых опасными последствиями для всего региона», — подчеркнула она.
Подлобные удары абсолютно неприемлемы, тем более в ситуации, когда в Сирии преодолевают последствия мощного землетрясения, добавила Захарова.