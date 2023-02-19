Анкара, , 15:54 — REGNUM Число жертв двух мощных землетрясений, произошедших 6 февраля на юге Турции, увеличилось до 40 689 человек. Об этом сообщает 19 февраля Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) при правительстве Турции.

Погибли 40 689 человек, сообщил глава управления Юнус Сезер.

Днём ранее в ведомстве сообщили, что погибшими числятся 40 642 человека, пострадавшими — 108 068 человек. Поисково-спасательные работы в зоне бедствия прекращены.