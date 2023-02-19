Анкара, 19 февраля, 2023, 16:03 — ИА Регнум. Число жертв двух мощных землетрясений, произошедших 6 февраля на юге Турции, увеличилось до 40 689. Об этом сообщает 19 февраля Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) при правительстве Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение в Турции

Погибли, по данным на текущий момент, 40 689 человек, сообщил глава управления Юнус Сезер.

Он добавил, что поисково-спасательные работы прекращены в большинстве районов, затронутых землетрясением.

Днём ранее в ведомстве сообщили, что погибшими числятся 40 642 человека, пострадавшими — 108 068.

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